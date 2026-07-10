Abbandoni di rifiuti? Abbiamo le fototrappole

Sono state installate fototrappole per contrastare l’abbandono di rifiuti. La segnalazione di un cittadino è stata subito gestita dal vicesindaco e trasmessa alle forze dell’ordine. Le immagini catturate dalle telecamere saranno usate per identificare e sanzionare i responsabili. La misura mira a ridurre gli episodi di abbandono illecito nei punti sensibili. Nessuna informazione su eventuali multe o azioni legali è stata comunicata.

Con la segnalazione, immediatamente presa in carico dal vicesindaco Vito Salatiello e posta all’attenzione delle forze dell’ordine, da parte di una consultrice della presenza, al Parco del Gigante,di cinque persone ubriache, proprio nei minuti in cui prendeva il via l’incontro, si è aperta l’ultima riunione della Consulta Civica di Cento-Penzale, con diversi punti all’ordine del giorno, tra cui ambiente, rifiuti e alcuni elementi sollevati dalla cittadinanza. Primo punto affrontato dal consesso, il progetto di costruzione "Le terrazze", relativo alla riqualificazione di uno stabile in Via Cola 24. Alcuni consultori hanno mostrato incertezza sull’opera, segnalando, come già fatto nell’incontro precedente, la necessità di salvaguardare lo spazio verde presente nel terreno, dove invece oggi è previsto l’abbattimento di 13 arbusti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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RIFIUTI ABBANDONATI, STRETTA DEL COMUNE PIU FOTOTRAPPOLE E SANZIONI

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