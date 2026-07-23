Tra lunedì e martedì, nel centro di Riccione, si sono verificati blackout che hanno lasciato al buio le strade di viale Corridoni. Gli operatori hanno segnalato la mancanza di illuminazione pubblica attraverso telefonate. La situazione si è verificata indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, con le strade completamente al buio durante le serate.

Blackout in centro, che piova o ci sia il bel tempo. In viale Corridoni tra lunedì e martedì gli operatori si sono attaccati al telefono per segnale la mancanza di illuminazione pubblica. "La luce è andata via già lunedì sera - ricorda Riccardo Parisio titolare del Bevabbé -, lasciando il viale al buio". Oltre a viale Corridoni a non avere illuminazione era anche il tratto di viale Gramsci che dallo stesso Corridoni porta in viale Ceccarini. La prima serata è andata avanti così, al buio, sperando che le tenebre non alimentasse le fantasie di chi non ha belle intenzioni. Martedì, avvicinandosi alla sera, il problema si è ripresentato. Mentre il cielo minacciava pioggia e il vento soffiava sempre più forte, viale Corridoni ripiombava al buio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riccione, serate al buio in pieno centro

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