Dopo il successo riscosso lo scorso anno, da venerdì tornano alla Grotta del Vento le suggestive "Serate al Buio", appuntamenti speciali che permetteranno ai visitatori di vivere il mondo sotterraneo in un modo del tutto particolare, ripercorrendo le emozioni dei primi esploratori. In queste serate, infatti, le luci del percorso turistico vengono spente e la visita si svolge illuminata soltanto da lampade a carburo e torce, gli strumenti che per decenni hanno accompagnato gli speleologi nelle loro esplorazioni. Le Serate al Buio si terranno ogni venerdì alle ore 19, a partire dal 24 luglio e per tutto il mese di agosto, con gli ultimi appuntamenti ai primi di settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Serate al buio“ nella Grotta del Vento

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