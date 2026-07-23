Ricambio generazionale Confai Bergamo | bene il sostegno ai giovani agricoltori ma la sfida resta quella delle competenze
Il sostegno ai giovani agricoltori viene considerato positivo, ma la difficoltà principale riguarda le competenze necessarie per gestire le aziende. Le misure di insediamento facilitano l'ingresso nel settore, ma molti giovani trovano ostacoli nelle capacità tecniche e manageriali richieste. La sfida resta quella di migliorare la formazione e le conoscenze pratiche per garantire un ricambio generazionale efficace.
“Le misure che favoriscono l’ insediamento di giovani imprenditori agricoli rappresentano uno strumento importante per sostenere il ricambio generazionale nel settore primario e meritano senz’altro una valutazione positiva, purché inserite in una strategia più ampia capace di affrontare le criticità strutturali che ancora limitano l’ingresso delle nuove generazioni in agricoltura”: con queste parole il presidente di Confai Bergamo, Pietro Cattaneo, ha commentato il nuovo stanziamento di quasi quattro milioni di euro disposto da Regione Lombardia nell’ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027, destinato a favorire l’insediamento di 91 giovani agricoltori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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