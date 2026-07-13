Investimenti nell’agroalimentare Confai Bergamo | positivo il sostegno regionale alle filiere

Notizia in breve

La Regione Lombardia ha annunciato un nuovo programma di investimenti destinato al settore agroalimentare. La misura mira a rafforzare le filiere agricole e alimentari, con un focus sul miglioramento delle infrastrutture e delle tecnologie. La notizia è stata commentata da Confai Bergamo, che ha espresso soddisfazione per il sostegno regionale e il potenziale impatto sulla competitività del settore.