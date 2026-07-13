Investimenti nell’agroalimentare Confai Bergamo | positivo il sostegno regionale alle filiere

Da bergamonews.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Lombardia ha annunciato un nuovo programma di investimenti destinato al settore agroalimentare. La misura mira a rafforzare le filiere agricole e alimentari, con un focus sul miglioramento delle infrastrutture e delle tecnologie. La notizia è stata commentata da Confai Bergamo, che ha espresso soddisfazione per il sostegno regionale e il potenziale impatto sulla competitività del settore.

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“Il nuovo programma di investimenti promosso da Regione Lombardia rappresenta un segnale positivo a sostegno della competitività della filiera agroalimentare, in un contesto nel quale diventa sempre più importante accompagnare la crescita delle imprese attraverso interventi orientati all’innovazione e alla valorizzazione delle produzioni”: con queste parole il presidente di Confai Bergamo,  Pietro Cattaneo, commenta il recente bando regionale che destina oltre 16,6 milioni di euro a progetti di sviluppo nel comparto agroalimentare. Secondo l’associazione, il finanziamento di interventi destinati alle imprese cooperative e alle aziende della... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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