Da giovedì 23 luglio alle 21.20, Rai2 trasmette la nuova stagione di Rex, il cane poliziotto protagonista di una serie televisiva amata. Le puntate sono in prima visione e continuano a seguire le indagini del cane detective. La serie riprende con nuovi episodi e sarà trasmessa nel prime time del canale.

Rex, il cane poliziotto più famoso e amato della televisione, torna in prima visione da giovedì 23 luglio alle 21.20 su Rai2 con le nuove puntate. La serie completamente rinnovata del telefilm “Il commissario Rex” – la serie originale risale al 1994 con Tobias Moretti – riporta il celebre pastore tedesco nelle strade di Vienna tra misteri, azione e indagini ricche di suspense. Nel primo dei sei episodi in versione tv-movie di Rex, “Gioco di ombre”, il detective Max Steiner salva un uomo seduto su una bomba, ritrovandosi coinvolto in un caso complesso e inquietante. L’uomo, morto poco dopo, viveva una vita costruita sulle menzogne: fingendosi agente segreto, conquistava donne sole convincendole a consegnargli i propri risparmi in cambio della promessa di una nuova esistenza. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - REX: IL MITICO CANE DETECTIVE ACCENDE L’ESTATE DI RAI2 CON LA NUOVA STAGIONE

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