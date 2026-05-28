Apple TV ha pubblicato il trailer della seconda stagione di Sugar, serie investigativa neo-noir. La stagione successiva si basa sulla precedente, che ha riscosso successo di critica. Colin Farrell, protagonista e produttore esecutivo, torna nei panni del detective. La serie è stata rinnovata a gennaio. La seconda stagione promette di approfondire ulteriori aspetti della vicenda e dei personaggi. La piattaforma ha annunciato l’uscita imminente del nuovo ciclo di episodi.

L’opera si è imposta fin dal suo esordio come una rilettura contemporanea, colta e originale di uno dei generi più iconici e radicati nella storia della letteratura, della televisione e del cinema: il racconto classico del detective privato hardboiled. La prima stagione completa, tuttora disponibile per il recupero in streaming sulla piattaforma, era stata accolta con grande entusiasmo dalla critica specializzata, che l’aveva definita come uno dei migliori thriller di genere degli ultimi anni, lasciando il pubblico a bocca aperta grazie a uno dei più grandi colpi di scena della recente storia televisiva. La trama di questa seconda stagione segna il ritorno sul campo dell’investigatore di Los Angeles John Sugar, cinefilo incallito ed enigmatico uomo d’azione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il detective di Colin Farrell sta per tornare: Apple TV svela il trailer di Sugar stagione 2

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