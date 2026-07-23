Dopo le dichiarazioni del ministro della salute, si è svolto un incontro con l’Agenzia italiana del farmaco riguardo alla revisione del prontuario farmaceutico. La riunione è avvenuta in seguito all’annuncio pubblico e si è concentrata sulla tutela dei diritti dei pazienti. La discussione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e delle aziende farmaceutiche, senza ulteriori dettagli sui contenuti affrontati.

Nel mondo del pharma e della salute tiene banco la questione del nuovo prontuario. Dopo le parole del ministro Orazio Schillaci, a quando apprende LaSalute di LaPresse l’annunciato incontro con Agenzia italiana del farmaco, in effetti, c’è stato. “Accogliamo con favore l’annunciato incontro tra Aifa e il ministero della Salute, ma la revisione del prontuario farmaceutico, o meglio dei Lea in ambito farmaceutico, non dovrà mai tradursi in un mero esercizio contabile di contenimento della spesa e in una scelta calata dall’alto. Nè deve in alcun modo tradursi in un ulteriore aggravio economico per cittadini e famiglie, costringendoli a rinunciare alle cure o a sostenerne direttamente costi aggiuntivi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Revisione del prontuario, Aceti: “Confronto per garantire diritti dei pazienti”

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