La Lega ha presentato un ordine del giorno in Consiglio regionale della Lombardia per ridurre il sovraffollamento carcerario. Il piano prevede il rimpatrio dei detenuti stranieri prossimi alla fine della pena. L’obiettivo è alleggerire le strutture penitenziarie e favorire il rientro nei Paesi d’origine dei detenuti extracomunitari. La proposta sarà discussa nelle prossime sedute della regione.

Un ordine del giorno della Lega sulla “remigrazione” approda in Consiglio regionale della Lombardia con l’obiettivo dichiarato di alleggerire il sovraffollamento delle carceri e favorire il rientro nei Paesi d’origine dei detenuti extracomunitari prossimi al fine pena. Il documento, presentato nell’ambito dell’assestamento di bilancio, impegna la Giunta di Attilio Fontana a istituire “un programma sperimentale regionale di remigrazione”, si legge nel testo dell’odg, rivolto “prioritariamente ai cittadini extracomunitari detenuti negli istituti penitenziari lombardi, prossimi al fine pena o con pena residua non superiore a due anni”, per “favorire l’espulsione dal territorio nazionale e accompagnare il rientro e la reintegrazione nei Paesi d’origine”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Remigrazione lombarda, piano della Lega in Regione per ridurre i detenuti stranieri. Cosa prevede e quanto può funzionare

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