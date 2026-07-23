regione marche prossimo consiglio il 28 luglio

Notizia in breve

Il Consiglio regionale delle Marche si riunirà martedì 28 luglio alle 10. All’ordine del giorno c’è una proposta di legge, senza altri dettagli disponibili. La seduta riguarda questioni legislative e si terrà in una data già comunicata. La convocazione è stata ufficializzata e la seduta si svolgerà presso la sede dell’assemblea regionale. Non sono state rese note ulteriori informazioni sui temi specifici trattati.