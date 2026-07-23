Regione Marche prossimo consiglio il 28 luglio
Il Consiglio regionale delle Marche si riunirà martedì 28 luglio alle 10. All’ordine del giorno c’è una proposta di legge, senza altri dettagli disponibili. La seduta riguarda questioni legislative e si terrà in una data già comunicata. La convocazione è stata ufficializzata e la seduta si svolgerà presso la sede dell’assemblea regionale. Non sono state rese note ulteriori informazioni sui temi specifici trattati.
Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 28 luglio a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno la proposta di legge per la realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall’esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature ed un’altra sulla disciplina di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei. In apertura di seduta lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, mentre in coda figurano diverse proposte di mozione. Verrà inoltre iscritta all’esame d’Aula la proposta di atto amministrativo n.5, a iniziativa dalla Giunta regionale, concernente il “Piano regionale di gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
MARCHE D'ECCELLENZA - La storia e i suoi protagonisti - 6 Luglio 2026
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