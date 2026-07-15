Regione Marche prossimo consiglio il 21 luglio

Da lapresse.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Consiglio regionale delle Marche si riunirà martedì 21 luglio alle 10. La seduta prevede interrogazioni e interpellanze, seguite dall’esame di proposte di legge riguardanti la costruzione di tettorie in aree agricole e la regolamentazione della raccolta e vendita dei funghi epigei spontanei.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Seduta del Consiglio regionale delle Marche convocata per martedì 21 luglio a partire dalle ore 10. Dopo interrogazioni e interpellanze l’Aula sarà chiamata ad esaminare le proposte di legge per la realizzazione di tettorie in zone agricole e sulla disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei. Verrà inoltre probabilmente iscritta la proposta di legge per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi. Prevista anche l’elezione del revisore unico di Erdis. 🔗 Leggi su Lapresse.it

regione marche prossimo consiglio il 21 luglio
© Lapresse.it - Regione Marche, prossimo consiglio il 21 luglio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GIORNO DELLA MEMORIA 2026

Video GIORNO DELLA MEMORIA 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Regione Marche, prossimo consiglio il 16 giugno

Leggi anche: Regione Marche, prossimo consiglio martedì 9 giugno

Temi più discussi: Webinar Programma LIFE: opportunità europee per l’ambiente e l’azione per il clima – 8 luglio 2026, ore 10.00; Il Consiglio regionale Marche celebra alla Mole di Ancona la prima seduta del 1970; Marche, il Consiglio regionale celebra i 56 anni dalla prima seduta: premiate le eccellenze; Francesco Conti premiato dal Consiglio Regionale in occasione di Marche d’Eccellenza: la storia e i suoi protagonisti.

regione marche regione marche prossimo consiglioI 56 anni del Consiglio regionale, un palco d'onore per le 'Marche d'eccellenza'Grande partecipazione per la prima edizione di Marche d'Eccellenza: la storia e i suoi protagonisti. L'evento, ospitato presso l'Auditorium Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana di Ancona, è stato ... ansa.it

regione marche regione marche prossimo consiglioConvocata la nuova seduta del Consiglio regionale delle MarcheSeduta del Consiglio regionale convocata per martedì 7 luglio a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione su tematiche di attualità. Iscritte anch ... senigallianotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web