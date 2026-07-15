regione marche prossimo consiglio il 21 luglio

Il Consiglio regionale delle Marche si riunirà martedì 21 luglio alle 10. La seduta prevede interrogazioni e interpellanze, seguite dall’esame di proposte di legge riguardanti la costruzione di tettorie in aree agricole e la regolamentazione della raccolta e vendita dei funghi epigei spontanei.

Seduta del Consiglio regionale delle Marche convocata per martedì 21 luglio a partire dalle ore 10. Dopo interrogazioni e interpellanze l’Aula sarà chiamata ad esaminare le proposte di legge per la realizzazione di tettorie in zone agricole e sulla disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei. Verrà inoltre probabilmente iscritta la proposta di legge per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi. Prevista anche l’elezione del revisore unico di Erdis. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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