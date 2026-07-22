Rashford verso il Tottenham De Zerbi ci prova | il Manchester United apre alla cessione

Marcus Rashford si sta avvicinando al Tottenham, secondo fonti di mercato. Il Manchester United non ha escluso di lasciarlo partire, anche se non ha ancora dato conferma ufficiale. La trattativa tra le parti è in corso, mentre il club inglese valuta le possibili opzioni. De Zerbi sta lavorando per rinforzare la propria rosa, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali riguardo a eventuali trattative.

Rashford si avvicina al Tottenham, futuro ancora in Premier League per l’attaccante inglese? Il Manchester United non chiude alla cessione. Il futuro di Marcus Rashford potrebbe essere ancora in Premier League, ma lontano dal Manchester United. L’attaccante inglese, rientrato a Manchester dopo l’esperienza in prestito al Barcellona, resta uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Il club catalano avrebbe valutato la possibilità di trattenerlo, ma ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto fissata a 30 milioni di euro, giudicata troppo elevata. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Durante la stagione in Spagna, Rashford ha comunque lasciato il segno, chiudendo con 14 gol e 14 assist in 49 presenze complessive tra le varie competizioni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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