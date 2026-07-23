Quando Ravenna chiama, la passione non può aspettare: bisogna rispondere e tornare in campo. È da questa idea che nasce ’ Ravenna chiama ’, la campagna abbonamenti del Ravenna FC per la stagione 202627. Accompagnata da un coinvolgente video racconto dal linguaggio cinematografico, che reinterpreta l’immaginario iconico degli anni Novanta e lascia spazio a un ultimo, sorprendente capitolo. La nuova stagione segna un’importante evoluzione nell’esperienza di acquisto grazie alla partnership con TicketOne e a una piattaforma progettata per rendere la sottoscrizione dell’abbonamento più semplice, veloce e accessibile. Sarà possibile rinnovare o sottoscrivere il proprio abbonamento direttamente da smartphone, richiedere online la ’Ravenna Fc official card’ e riceverla comodamente a casa, evitando attese e code al botteghino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Ravenna.

© Ilrestodelcarlino.it - Ravenna chiama a raccolta i tifosi. Da oggi al via la campagna on line

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Al via la campagna abbonamenti. La Maceratese chiama i tifosi

Trieste Basket chiama a raccolta i tifosi per gara 3: "Riempiamo il palazzetto"Trieste Basket invita i tifosi a partecipare alla gara 3, chiedendo di riempire il palazzetto.

Argomenti più discussi: Discarica di Cerreto, San Giovanni Incarico chiama a raccolta i 91 Comuni: petizione al Parlamento europeo; Ravenna chiama a raccolta i tifosi. Da oggi al via la campagna on line.

Ravenna chiama a raccolta i tifosi. Da oggi al via la campagna on lineQuando Ravenna chiama, la passione non può aspettare: bisogna rispondere e tornare in campo. È da questa idea che nasce ’Ravenna chiama’, la campagna abbonamenti del Ravenna FC per la stagione 2026/27 ... sport.quotidiano.net

Ravenna is calling on fans to rally. The online campaign begins today.Quando Ravenna chiama, la passione non può aspettare: bisogna rispondere e tornare in campo. È da questa idea che nasce ’Ravenna chiama', the subscription campaign of the Ravenna FC for 2026 / 27 seas ... sport.quotidiano.net