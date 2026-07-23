Ravenna chiama a raccolta i tifosi Da oggi al via la campagna on line
Da oggi parte la campagna online del Ravenna FC per la stagione 202627, chiamata “Ravenna chiama”. L'iniziativa invita i tifosi a rinnovare o sottoscrivere nuovi abbonamenti per sostenere la squadra. La promozione si rivolge a chi desidera tornare allo stadio e mostrare il proprio supporto. La campagna si svolge interamente su piattaforma digitale e resterà attiva fino all'inizio del campionato.
Quando Ravenna chiama, la passione non può aspettare: bisogna rispondere e tornare in campo. È da questa idea che nasce ’ Ravenna chiama ’, la campagna abbonamenti del Ravenna FC per la stagione 202627. Accompagnata da un coinvolgente video racconto dal linguaggio cinematografico, che reinterpreta l’immaginario iconico degli anni Novanta e lascia spazio a un ultimo, sorprendente capitolo. La nuova stagione segna un’importante evoluzione nell’esperienza di acquisto grazie alla partnership con TicketOne e a una piattaforma progettata per rendere la sottoscrizione dell’abbonamento più semplice, veloce e accessibile. Sarà possibile rinnovare o sottoscrivere il proprio abbonamento direttamente da smartphone, richiedere online la ’Ravenna Fc official card’ e riceverla comodamente a casa, evitando attese e code al botteghino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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