Rapina in banca alle porte di Bologna ostaggi chiusi nel caveau

Alle 12:00 di oggi, una rapina si è verificata in una banca a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Durante l’azione, alcuni ostaggi sono stati rinchiusi nel caveau. La notizia è emersa quando un passante ha notato l’attività sospetta e ha segnalato l’accaduto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Poco dopo le ore 12 di oggi, giovedì 23 luglio, c’è stata una rapina in una banca di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna L’allerta è scattata quando un cittadino che si stava recando in banca si è accorto della rapina. Come riferisce l’Arma, due rapinatori, presumibilmente disarmati, sono entrati nella filiale della Banca di Imola di via Porrettana, chiudendosi dentro insieme a cinque dipendenti e altrettanti clienti. Un terzo rapinatore sarebbe rimasto fuori a fungere da palo. Gli ostaggi sono stati messi nella stanza dove si trova il caveau e, nel mentre, i rapinatori hanno rubato circa 50mila euro, anche se la cifra non è ancora stata confermata dall’istituto di credito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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