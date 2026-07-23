Bologna rapina in banca con clienti chiusi nel caveau | liberati dai carabinieri

Una banda di rapinatori ha assaltato una banca a Casalecchio di Reno, nelle vicinanze di Bologna, costringendo clienti e dipendenti a rimanere rinchiusi nel caveau. I carabinieri sono intervenuti e hanno liberato le persone coinvolte. L’assalto è avvenuto senza che ci siano stati feriti o altre conseguenze gravi. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le Api (Aliquote di primo intervento), che sono riusciti a entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, i tre rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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