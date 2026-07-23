Rapina in banca a Casalecchio si chiudono all’interno con dipendenti e clienti | blitz dei carabinieri

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Intorno alle 12.30 di oggi, una banca a Casalecchio di Reno è stata oggetto di una rapina. I criminali si sono barricati all’interno con dipendenti e clienti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno circondato l’edificio. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità dell’assalto o sui feriti. La situazione è ancora in evoluzione, con le forze dell’ordine che gestiscono la vicenda.

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Bologna, 23 luglio 2026 - L’allarme sulla Porrettana, alla filiale della Banca di Imola a Casalecchio di Reno, è scattato intorno alle 12.30 stando a quanto ricostruiscono i negozianti dirimpettai della filiale. Lì dove secondo le primissime ricostruzioni dei carabinieri un gruppo di rapinatori, almeno tre, sono entrati barricandosi all’interno con una decina tra dipendenti e alcuni clienti sotto choc. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri con i reparti speciali e le Aliquote di primo intervento, che dopo una iniziale fase di impasse e dopo avere cercato di sfondare la porta sul retro pare siano riusciti ad entrare dai sotterranei della banca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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