Una banda di rapinatori ha assaltato una banca a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, chiudendo clienti e dipendenti nel caveau. Durante il colpo, i banditi sono riusciti a fuggire, lasciando le persone intrappolate all’interno dell’istituto di credito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o sui numeri di denaro sottratto.

Momenti di forte tensione a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banda di rapinatori ha assaltato un istituto di credito, rinchiudendo alcuni clienti e dipendenti all’interno del caveau durante il colpo. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri, che sono riusciti a entrare nella banca e a mettere in salvo le persone rimaste bloccate, mentre i responsabili della rapina erano già riusciti ad allontanarsi. Sono in corso le ricerche per rintracciare i tre uomini fuggiti. L’intervento è stato affidato anche alle Api (Aliquote di primo intervento), i reparti specializzati dell’Arma, che hanno fatto irruzione nell’edificio dopo la segnalazione dell’assalto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Rapina in banca a Bologna, clienti chiusi nel caveau mentre i banditi riescono a fuggire

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