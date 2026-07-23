Ramo pendente strada bloccata dopo il maltempo La protesta dei residenti | Così è difficile arrivare a casa

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il maltempo di martedì pomeriggio, una pianta si è spezzata e si è adagiata su un ramo pendente che ostruisce una strada, rendendo difficile l’accesso alle abitazioni. I residenti hanno segnalato le difficoltà nel raggiungere le proprie case a causa della strada bloccata. Nessuna informazione è stata fornita sulle operazioni di rimozione o sulla presenza di eventuali interventi di emergenza.

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Pesaro, 23 luglio 2026 –  Il maltempo che si è abbattuto martedì pomeriggio sulla costa, ha lasciato dietro di sé qualche strascico molto spiacevole anche alle porte della città. Fino alla tarda mattinata di ieri infatti, i residenti di via Ghetto di Trebbiantico sono rimasti bloccati dalla sera precedente, quindi per circa 12 ore, per la chiusura totale della strada. Il motivo? A causa del forte vento, il ramo di una quercia di una abitazione privata rischiava di cadere sulla carreggiata, tanto che i Vigili del Fuoco hanno disposto la chiusura della via in attesa di realizzare l’intervento di messa in sicurezza dell’area. “Da un momento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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