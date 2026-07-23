Ramo pendente strada bloccata dopo il maltempo La protesta dei residenti | Così è difficile arrivare a casa

Notizia in breve

Dopo il maltempo di martedì pomeriggio, una pianta si è spezzata e si è adagiata su un ramo pendente che ostruisce una strada, rendendo difficile l’accesso alle abitazioni. I residenti hanno segnalato le difficoltà nel raggiungere le proprie case a causa della strada bloccata. Nessuna informazione è stata fornita sulle operazioni di rimozione o sulla presenza di eventuali interventi di emergenza.