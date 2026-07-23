Raid americani a Hormuz. Teheran e Houthi reagiscono

Notizia in breve

Due droni statunitensi sono stati abbattuti vicino allo Stretto di Hormuz, secondo fonti militari. Poco dopo, i ribelli Houthi hanno rivendicato l’attacco, affermando di aver colpito una nave militare. Le autorità iraniane hanno condannato l’intervento, definendolo un’aggressione. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a salire, con scambi di minacce e azioni militari nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato ulteriori dettagli sugli eventi.