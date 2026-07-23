Raid americani a Hormuz Teheran e Houthi reagiscono
Due droni statunitensi sono stati abbattuti vicino allo Stretto di Hormuz, secondo fonti militari. Poco dopo, i ribelli Houthi hanno rivendicato l’attacco, affermando di aver colpito una nave militare. Le autorità iraniane hanno condannato l’intervento, definendolo un’aggressione. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a salire, con scambi di minacce e azioni militari nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato ulteriori dettagli sugli eventi.
La guerra in Medio Oriente non trova una soluzione. Proseguono bombardamenti e minacce tra Usa e Teheran. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Raid americani a Hormuz. Teheran e Houthi reagiscono
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