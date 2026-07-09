Nel Golfo, un attacco di droni e missili ha colpito basi statunitensi, causando almeno 14 morti tra i militari. Gli Stati Uniti hanno rivendicato il bombardamento di decine di obiettivi militari iraniani, mentre Teheran ha risposto attaccando strutture statunitensi nella regione. Il presidente americano ha minacciato ulteriori azioni militari, ma ha anche lasciato aperta la possibilità di negoziati. La tensione tra i due paesi continua ad aumentare.

Washington rivendica decine di obiettivi militari colpiti, mentre l'Iran risponde attaccando basi Usa nel Golfo. Trump minaccia nuove azioni ma lascia aperta la porta ai negoziati Latensione traStati Uniti e Irantorna a crescere. Nelle ultime 48 ore i due Paesi hanno dato vita a un nuovo e violento scambio di attacchi che riporta al centro del conflitto lo strategicoStretto di Hormuz, crocevia fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. Secondo il ministero della Salute iraniano, citato daAl Jazeera, i bombardamenti americani hanno provocato14 morti e 78 feritiin due giorni. Le autorità di Teheran riferiscono inoltre di esplosioni in diverse città affacciate sullo Stretto di Hormuz, tra cuiBushehr, Bandar Abbas, Chabahar e Sirik. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Iran, nuova escalation sullo Stretto di Hormuz: Teheran denuncia 14 morti nei raid americani

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Iran: Mineremo lo Stretto di Hormuz se Usa colpiranno le centrali

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