Radio 24 conferma la solidità del proprio pubblico e rafforza il modello multipiattaforma

Nel secondo trimestre del 2026, Radio 24 ha mantenuto la propria posizione nel mercato radiofonico italiano, con un ascolto superiore a 2,5 milioni di utenti. La rete ha rafforzato il modello multipiattaforma, puntando su diverse modalità di fruizione del contenuto.

Milano, 23 luglio 2026 – Il secondo trimestre 2026 conferma il posizionamento di Radio 24 nel panorama radiofonico italiano. Con oltre 2,5 milioni di ascoltatori nel giorno medio, l’emittente del Gruppo Il Sole 24 ORE continua a rappresentare un punto di riferimento per un pubblico qualificato e fedele, grazie a un’offerta editoriale fondata su autorevolezza, approfondimento e qualità dell’informazione. In un contesto caratterizzato da un andamento complessivamente sfidante per il mercato radiofonico, Radio 24 conferma la propria identità distintiva di unica emittente nazionale News & Talk, consolidando il rapporto di fiducia costruito negli anni con ascoltatori particolarmente attenti all’attualità economica, politica, sociale e culturale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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