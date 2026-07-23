Il leader della Lega ha espresso auguri e ringraziamenti al presidente della Repubblica, riconoscendo pubblicamente il suo operato passato e futuro.

(LaPresse) “Io posso esprimere a nome di tanti, spero di tutti, gli auguri e il ringraziamento per quello che ha fatto e per quello che farà il presidente Mattarella ”. Così il vicepremier Matteo Salvini parlando a Roma a margine di un convegno dell’Ugl. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Quirinale, Salvini: "Auguri a Mattarella e grazie per quello che ha fatto e farà"

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