Quello che Salvini non dice sui ritardi dei treni | un rapporto mette in crisi la versione del ministro

Un rapporto dell'Osservatorio sui Conti pubblici italiani mette in dubbio le affermazioni di Salvini sulla puntualità dei treni. Mentre il ministro sostiene che i dati mostrino un miglioramento, i numeri ufficiali indicano ritardi ancora diffusi e problemi persistenti nel settore. Il rapporto analizza le performance del trasporto ferroviario e presenta dati che contraddicono le dichiarazioni del ministro.

Matteo Salvini continua a vantare i dati sul miglioramento della puntualità dei treni da quando lui è ministro. Tuttavia, un rapporto realizzato dall'Osservatorio sui Conti pubblici italiani mette in discussione la sua versione. In particolare l'Alta velocità, negli ultimi anni, sembra essere nettamente peggiorata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Disagi e ritardi dei treni La risposta di Salvini al Festival Economia

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