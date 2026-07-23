Una ricerca internazionale rivela che quasi il 95% delle donne considera l'automobile un simbolo di libertà. Oggi, la guida rappresenta anche autonomia, benessere psicologico e uno spazio personale. Per molte donne, mettersi al volante non riguarda solo il raggiungimento di un luogo, ma la possibilità di scegliere quando partire, modificare il percorso o fermarsi quando desiderano. I dati evidenziano come l’auto svolga un ruolo importante nel senso di controllo e indipendenza femminile.

P er molte donne mettersi al volante non significa soltanto raggiungere una destinazione. Significa decidere quando partire, cambiare strada, fermarsi dove si desidera. Significa, soprattutto, sentirsi libere. Non è soltanto una percezione personale. La prima indagine globale realizzata da Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) mostra che il 94,9% delle donne considera l’automobile uno strumento di libertà e indipendenza, una percentuale persino superiore a quella degli uomini (92,2%). Secondo le autrici della ricerca, per molte automobiliste l’auto rappresenta molto più di un mezzo di trasporto: è ciò che permette di accedere al lavoro, alle relazioni, alla formazione e, più in generale, a una vita autonoma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quasi il 95% delle donne associa l'automobile alla libertà. Ma oggi la guida racconta anche autonomia, benessere psicologico e uno spazio tutto per sé. I dati di una ricerca internazionale

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