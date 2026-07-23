Da ottobre 2024, la strada delle Coste al Petriccio è chiusa a causa di una frana che ha compromesso la carreggiata. La zona presenta ancora detriti e parti di terreno instabili, rendendo impossibile il transito. La strada rimane interdetta al traffico, causando disagi agli automobilisti e ai residenti della zona. Nessun intervento di ripristino è stato ancora avviato.

Un disagio che va avanti da ottobre 2024 e che ancora non è stato risolto, quello della frana lungo la strada delle Coste al Petriccio. Da allora la strada è stata prima bloccata e ora ha un senso unico: di conseguenza, questa decisione forzata obbliga i residenti della zona ad allungare il proprio percorso di almeno 1,5-2 chilometri, passando per strade a sterro dove talvolta si verificano anche disagi per la presenza di altri mezzi. "Abbiamo cercato di fare reclamo al Comune più volte – affermano i residenti della zona – ma non ci hanno considerato più di tanto, dicendo che prenderanno in considerazione la cosa. Noi stiamo vivendo questa situazione di disagio ormai da tempo, tra poco sono due anni e non sappiamo più cosa fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quanti disagi in strada delle Coste

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