Quando a Roma ci sono 40 gradi | i posti più freschi del Lazio per una gita rigenerante

Da funweek.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le ondate di caldo intenso a Roma, con temperature che raggiungono i 40 gradi, alcune località nel Lazio offrono temperature più basse e ambienti più freschi. Questi luoghi sono scelti per gite che permettono di evitare il caldo e di rinfrescarsi, senza dover ricorrere esclusivamente all’uso dell’aria condizionata. La ricerca di aree meno calde diventa una soluzione praticabile per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto in condizioni più confortevoli.

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Quando a Roma il termometro sfiora i 40 gradi e l’afa rende pesanti anche le attività più semplici, per trovare sollievo non è sempre necessario restare chiusi con l’aria condizionata. Nei dintorni della Capitale e in tutto il Lazio esistono luoghi nei quali altitudine, boschi, corsi d’acqua e cavità naturali permettono di percepire temperature sensibilmente più basse. Mete ideali per una gita rigenerante lontano dal caldo, andiamo a scoprire quali sono i luoghi più freschi del Lazio ( di qualcuno avevamo già parlato ). LEGGI ANCHE: Maurizio Nichetti ritrova la locandina perduta di ‘Volere Volare’: «Una piccola scoperta archeologica urbana» I luoghi più freschi del Lazio: Sabina, Reatino e Valle del Turano. 🔗 Leggi su Funweek.it

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