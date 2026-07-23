La polizia di Stato lo ha sorpreso martedì a mezzogiorno mentre stava cedendo una dose di droga (poco più di un grammo) a un acquirente in via Emilia Ospizio. Una zona che purtroppo si conferma ’calda’ per questo tipo di traffici e dalla quale non accennano a smettere le segnalazioni di residenti esasperati. Gli agenti sono intervenuti accertando la compravendita, e poi hanno fatto ulteriori approfondimenti. Dalla perquisizione personale e domiciliare sono emersi in tutto circa 180 grammi di cocaina ricondotti all’uomo fermato, un 52enne reggiano con precedenti specifici, per il quale è scattato l’ arresto per l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pusher fermato in zona Ospizio. Il giudice dispone i domiciliari

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