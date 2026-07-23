Lunedì sera, intorno alle 22, si è verificata una rissa nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria di Viareggio. Un gruppo di quattro o cinque uomini stranieri ha aggredito un altro uomo, usando pugni, calci, sputi e insulti. Durante l’episodio, alcuni tassisti sono entrati in azione, utilizzando i taxi come ripari. La lite si è svolta sotto gli occhi di persone in attesa e di viaggiatori appena scesi dai treni. Non sono state riportate informazioni su eventuali feriti o arresti.

Ancora un episodio di violenza nell'area della stazione ferroviaria di Viareggio. Intorno alle 22 di lunedì 20 luglio, un gruppo di quattro o cinque uomini stranieri ha aggredito un altro uomo nel piazzale antistante lo scalo, sotto gli occhi di tassisti e viaggiatori appena scesi dal treno. Secondo il racconto di un tassista che ha assistito in parte alla scena, l'aggressione sarebbe scoppiata perché la vittima era sospettata di aver rubato una bicicletta. Il gruppo avrebbe iniziato a colpirla ripetutamente nei pressi dell'ingresso laterale della stazione, vicino alla farmacia. Dopo aver tentato di difendersi, l'uomo è riuscito a fuggire in direzione di Lido di Viareggio, inseguito dagli aggressori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Pugni, sputi, calci e insulti: maxi-rissa a Viareggio, taxi usati come rifugi

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Professori aggrediti a calci e pugni dagli alunni - Vita in diretta 25/05/2026

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