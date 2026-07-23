PS5 si aggiorna con un nuovo firmware da 1,2 GB | ma cosa cambia davvero con la patch di Sony?

PlayStation 5 ha ricevuto un nuovo aggiornamento firmware di circa 1,2 GB, che porta la console alla versione 26.05-13.60.00. L’aggiornamento sarà disponibile automaticamente al prossimo avvio della console. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle modifiche o miglioramenti apportati dalla patch.

PlayStation 5 si aggiorna ancora, e come un orologio svizzero Sony rilascia un nuovo firmware che porta la console alla versione 26.05-13.60.00. Il download pesa circa 1,2 GB e dovrebbe comparire automaticamente al prossimo avvio della vostra console. L’aggiornamento parte in background, ma dovrete poi avviare manualmente il processo di installazione dalla sezione delle notifiche. Prima che vi facciate illusioni, mettiamo subito le carte in tavola: si tratta di una patch minore per il firmware della console. Tradotto dal gergo tecnico al linguaggio umano, significa che non dovete aspettarvi rivoluzioni, funzionalità innovative o quella modalità dei temi personalizzati che la community chiede a gran voce da mesi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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