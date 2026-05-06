Saros si aggiorna su PS5 | la patch 1.004000 migliora accessibilità combattimenti e fluidità generale

Gli sviluppatori di Saros hanno rilasciato la patch 1.004.000 per PlayStation 5, con un peso di circa 1,3 GB. L’aggiornamento introduce miglioramenti relativi all’accessibilità, ai combattimenti e alla fluidità generale del gioco. La patch è disponibile per i giocatori che hanno installato l’ultima versione del titolo sulla console di Sony.

Gli sviluppatori di Saros hanno pubblicato il nuovo aggiornamento 1.004.000 su **Sony Interactive Entertainment> PlayStation 5, una patch da circa 1,3 GB che introduce numerosi miglioramenti dedicati all’esperienza di gioco complessiva. Non si tratta di un aggiornamento che rivoluziona il titolo, ma di un intervento costruito per rifinire molti aspetti che i giocatori avevano segnalato nelle ultime settimane. La patch interviene infatti su combattimento, accessibilità, interfaccia, stabilità tecnica e qualità visiva, con modifiche pensate per rendere l’esperienza più fluida e leggibile. L’obiettivo sembra essere quello di migliorare la solidità generale del gioco senza alterarne l’identità.🔗 Leggi su Gamerbrain.net Notizie correlate Saros su PS5: combattimenti frenetici e sfida estrema su Carcosa? Cosa sapere Housemarque lancia il titolo d'azione sci-fi Saros su PlayStation 5 il 30 aprile. ARC Raiders si aggiorna: La patch 1.21.0 migliora stabilità e prestazioniL’ultimo aggiornamento di ARC Raiders, sviluppato da Embark Studios, introduce una serie di interventi mirati a migliorare la qualità complessiva... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 13 consigli per iniziare al meglio Saros; Saros, il gioco è uscito oggi ed è ancora scontato su Amazon Italia; Saros – Recensione; Saros è disponibile da oggi: quattro chiacchiere con Housemarque. Saros si aggiorna su PS5: patch 1.004.000 migliora accessibilità, bilanciamento e prestazioniIl titolo action shooter Saros riceve un nuovo aggiornamento su PlayStation 5, portando il gioco alla versione 1.004.000. La patch, dal peso di circa 1,3 GB, ... techgaming.it Saros, la recensione su PS5playSaros è uno di quei giochi che cii entra dentro già dai primi minuti. Non ci chiede scusa per la sua difficoltà, non ci prende per mano in modo infantile. Ci butta su un pianeta alieno, lanciando ... gamesplus.it Sony lancia un set di avatar gratjs su PS5 per celebrare l'uscita di Saros, riscattabili tramite un codice sul PlayStation Store. https://www.everyeye.it/notizie/nuovi-avatar-gratis-playstation-codice-sbloccare-saros-875765.htmlutm_medium=Social&utm_sourc - facebook.com facebook Saros è disponibile da oggi: quattro chiacchiere con Housemarque x.com