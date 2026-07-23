Un consigliere di minoranza ha annunciato che alle elezioni provinciali voterà per la coalizione di destra. Questa decisione è stata commentata da un rappresentante di un altro partito politico, che ha definito il voto come un segnale politico e ha aggiunto che il consigliere si pone fuori dal campo largo. La dichiarazione ha sottolineato che questa scelta non influisce sugli equilibri politici locali.

“L’annuncio del consigliere di minoranza Angelo Moretti che alle Provinciali voterà per la destra non toglie il sonno a nessuno e non sposta assolutamente gli equilibri. Tutti, a partire dal presidente Nino Lombardi, dormiranno serenamente stanotte, considerato che Moretti oggi parla a titolo personale o al massimo di un movimento come Civico 22 già sconfitto alle amministrative di Benevento e che ha dimezzato la sua presenza in Consiglio comunale, rispetto al dato già non esaltante di 5 anni fa”, lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di Noi di Centro. “A Moretti piuttosto facciamo gli auguri per questa evidente sterzata a destra. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Provinciali, NdC: “Il voto di Moretti a Cataudo è un segnale politico, si pone fuori dal campo largo”

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