Il Partito Democratico ha annunciato ufficialmente che il campo largo e la coalizione di centro-sinistra sono elementi inamovibili, senza possibilità di deroghe. La Direzione del partito ha sottolineato questa posizione, evidenziando come l’apertura a alleanze più ampie sia considerata un passo positivo. La dichiarazione è stata condivisa anche da un altro partito di centrosinistra, che ha accolto con favore questa decisione.

“Prendiamo atto positivamente dell’apertura che si è registrata in casa Pd. Nel documento della Direzione l’appartenenza al campo largo e alla coalizione di centro-sinistra è dichiarata giustamente come inappellabile e non può ammettere eccezioni. È un segnale, un barlume di intelligenza politica che non possiamo che apprezzare”. Lo scrive in una nota la segretaria provinciale di NdC, Marcella Sorrentino. “Avevamo chiaramente detto che, per motivi politici elementari, alle Provinciali del 26 luglio il Pd avrebbe dovuto dire ‘non possumus’ a scantonamenti inconcepibili verso candidati di destra. Nell’anno delle Politiche sarebbe stato fatalmente imperdonabile. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Provinciali, NdC: “Bene l’apertura del Pd, il campo largo non ammette eccezioni”

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