Primo semestre 2026 Renault accelera | elettrico in forte crescita e focus sulla redditivitàf

Da ilgiornale.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo semestre del 2026, Renault ha registrato una crescita significativa nel settore elettrico, mentre le vendite globali si sono mantenute stabili. La casa automobilistica ha concentrato i suoi sforzi sulla redditività, sulla fidelizzazione dei clienti e sull’aumento del valore nel tempo, differenziandosi da altri costruttori. Il focus principale è stato sulla crescita delle immatricolazioni di veicoli elettrici, con un’attenzione particolare alla sostenibilità economica.

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Il primo semestre del 2026 fotografa una Renault che continua a crescere seguendo una strada diversa rispetto a molti concorrenti. Se le vendite globali del Gruppo restano sostanzialmente stabili, il vero cambiamento riguarda la composizione delle immatricolazioni e la capacità di generare redditività, fedeltà dei clienti e valore nel tempo. Per Ivan Segal, Vice President Global Sales & Operations di Renault, il costruttore francese sta raccogliendo i risultati di una strategia costruita negli ultimi quattro anni e destinata a consolidarsi ulteriormente con i numerosi lanci previsti nella seconda parte del 2026. L'elettrico cresce senza penalizzare i modelli tradizionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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