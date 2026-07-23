Dopo millenni di dormire all’aperto, l’uomo sta tornando a preferire questa modalità anche nel design outdoor contemporaneo. Il relax sotto le stelle, con l’aria fresca e il cielo sopra, sta riacquistando popolarità. Questa tendenza si riflette nelle nuove soluzioni di arredo che favoriscono il sonno all’esterno, senza più l’uso di aria condizionata. La scelta di dormire all’aperto si configura come una riscoperta di un gesto naturale e primitivo.

C’è un piacere quasi primitivo nel lasciarsi cullare dal sonno all’aperto, con l’aria della sera sulla pelle e il cielo, invece di un soffitto, come ultima cosa vista prima di chiudere gli occhi. Non è nostalgia, e non è nemmeno una moda passeggera: dormire fuori casa nelle notti d’estate è un gesto che l’uomo ha praticato per millenni, prima che l’aria condizionata e le pareti isolate rendessero l’interno sempre uguale a se stesso, in ogni stagione. Oggi quel rito sta tornando, e il design outdoor ne sta facendo uno dei suoi temi più interessanti, dentro quella più ampia trasformazione del terrazzo in un vero salotto a cielo aperto che ha già ridisegnato il modo di vivere gli spazi esterni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Prima dell’aria condizionata l’uomo dormiva fuori per millenni, e quel gesto sta tornando anche nel design outdoor più contemporaneo

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