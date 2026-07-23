Premio Ruggero Maccari Da oggi fino a sabato letture idee e dibattiti

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi e fino a sabato si svolge a Cetona la terza edizione del Premio Ruggero Maccari, un concorso dedicato a giovani sceneggiatori. La manifestazione prevede tre giornate di attività tra letture, dibattiti e incontri con professionisti italiani del cinema. Durante l’evento si svolgono anche approfondimenti e discussioni sul settore cinematografico e sulla scrittura per il cinema.

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Premio Ruggero Maccari: a Cetona la terza edizione del concorso dedicato a giovani sceneggiatori, tre giornate di cinema, approfondimenti ed incontri con i protagonisti italiani dei grandi schermi. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Lionello Balestrieri e dal’Associazione Casa Bianchini Balestrieri in collaborazione con il Comune di Cetona, quest’anno dedicata al tema ’Verso l’orizzonte: il cinema in viaggio’, prende il via oggi e si concluderà sabato tra Casa Bianchini Balestrieri, la Chiesa della SS. Annunziata e piazza Garibaldi con ingresso gratuito. Il programma prevede per il primo giorno la proiezione del film ’Persepolis’ di Marjane Satrapi in Piazza Garibaldi, introdotta dalla scrittrice Pegah Moshir Pour: una riflessione sui temi dell’esilio, della libertà e dell’identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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