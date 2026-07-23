premio ruggero maccari da oggi fino a sabato letture idee e dibattiti

Notizia in breve

Da oggi e fino a sabato si svolge a Cetona la terza edizione del Premio Ruggero Maccari, un concorso dedicato a giovani sceneggiatori. La manifestazione prevede tre giornate di attività tra letture, dibattiti e incontri con professionisti italiani del cinema. Durante l’evento si svolgono anche approfondimenti e discussioni sul settore cinematografico e sulla scrittura per il cinema.