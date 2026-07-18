premio ruggero maccari cinema protagonista

Cetona ospiterà la cerimonia di consegna del Premio Ruggero Maccari, dedicato al cinema. La manifestazione si svolgerà nella località toscana, coinvolgendo attori, registi e professionisti del settore. La kermesse prevede proiezioni di film e incontri con i protagonisti. L’evento si terrà nel fine settimana, con una cerimonia ufficiale in piazza principale e una cena di gala. La rassegna ha una durata di tre giorni.

Cetona si prepara a diventare, ancora una volta, il palcoscenico naturale di una delle rassegne più attese del panorama cinematografico toscano. Dal 23 al 25 luglio, il borgo senese ospiterà la terza edizione del Premio Ruggero Maccari, un appuntamento ormai consolidato che, sotto l’egida di “ Cetona Cinema ” e inserito nel vasto Programma Valdichiana 2026, trasforma le piazze e le chiese storiche in laboratori di riflessione e scoperta. Il tema scelto per quest’anno, "Verso l’Orizzonte: il cinema in viaggio", funge da bussola ideale per una tre giorni che non si limita alla semplice proiezione di opere, ma intende interrogarsi sul cinema come movimento dello spirito e superamento di ogni confine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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