La Premier League ha già speso 1,5 miliardi di euro in questa finestra di mercato. Tra gli acquisti più costosi ci sono stati trasferimenti di giocatori da club stranieri, con cifre che superano i 70 milioni di euro. Nessun limite di spesa è stato imposto, e le trattative proseguono senza sosta. Le operazioni più rilevanti coinvolgono giocatori di alto livello, con trasferimenti che vengono definiti stellari. Il mercato inglese continua a muoversi in modo autonomo rispetto ad altri campionati.

Non è certo la prima estate - e non sarà neanche l’ultima - che funziona così. Il mercato della Premier League viaggia per conto suo, su un altro pianeta, in un’altra dimensione. In Europa, follie simili possono permettersele solo il Real Madrid e il Psg, forse il Barcellona che però naviga a vista, mentre anche il Bayern non è più in primissima linea. La Serie A è lontana, lontanissima, e segue a distanza, cercando di approfittarne per vendere al prezzo più alto possibile. Anche se c’è un’eccezione che conferma la regola: l’arrivo di Gonçalo Ramos al Milan dal Psg per 74 milioni. Però, quando non siamo neanche a fine luglio, gli inglesi macinano quasi quotidianamente trasferimenti da almeno 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Premier senza limiti: da Rogers a Tonali, gli affari sono stellari. Già spesi 1.5 miliardi di euro

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