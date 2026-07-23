Il 23 luglio si invita a pregare la sera, dedicando un momento di vicinanza a Gesù Sacramentato nel tabernacolo. La preghiera mira a trovare pace e conforto prima di dormire, offrendo devozione e compagnia spirituale. È un'occasione per accogliere il Signore nel cuore e condividere un momento di riflessione serale.

Una dolce invocazione per accogliere il Signore nel proprio cuore, per fare compagnia a Gesù Sacramentato nel tabernacolo, offrendo conforto e sincera devozione. Ti consegniamo ogni istante vissuto, certi che la Tua mano ci ha guidati con amore, anche quando i nostri occhi non hanno saputo scorgere la Tua luce. Gesù, vi adoro in ogni luogo dove abitate Sacramentato; Vi faccio compagnia per coloro che Vi disprezzano, Vi amo per coloro che non Vi amano, Vi do’ sollievo per coloro che Vi offendono. Gesù, venite al mio cuore! Amen Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 23 luglio: fai compagnia a Gesù e trova la pace per la notte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Preghiera della sera 3 luglio: chiediamo la pace del Sacro Cuore di Gesù

Preghiera della sera 3 giugno: trova la pace interiore sotto lo sguardo di San GiuseppeUna preghiera della sera del 3 giugno invita a trovare la pace interiore sotto lo sguardo di San Giuseppe.

Argomenti più discussi: La preghiera in ucraino di Zuppi a Kyiv: Dio conceda una pace giusta; Dal Monte Baldo alla Madonna della Corona: passi condivisi tra natura e preghiera; La reliquia di Carlo Acutis, 9 giorni di preghiera e partecipazione; A Morbio Inferiore la Novena in preparazione alla Festa di Santa Maria dei Miracoli.

11/7/26. Foglietto parrocchiale di domenica 12/7 della CCS di Cavarzere Centro x.com