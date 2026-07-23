Preghiera della sera 23 luglio | fai compagnia a Gesù e trova la pace per la notte

Da lalucedimaria.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 23 luglio si invita a pregare la sera, dedicando un momento di vicinanza a Gesù Sacramentato nel tabernacolo. La preghiera mira a trovare pace e conforto prima di dormire, offrendo devozione e compagnia spirituale. È un'occasione per accogliere il Signore nel cuore e condividere un momento di riflessione serale.

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Una dolce invocazione per accogliere il Signore nel proprio cuore, per fare compagnia a Gesù Sacramentato nel tabernacolo, offrendo conforto e sincera devozione. Ti consegniamo ogni istante vissuto, certi che la Tua mano ci ha guidati con amore, anche quando i nostri occhi non hanno saputo scorgere la Tua luce. Gesù, vi adoro in ogni luogo dove abitate Sacramentato; Vi faccio compagnia per coloro che Vi disprezzano, Vi amo per coloro che non Vi amano, Vi do’ sollievo per coloro che Vi offendono. Gesù, venite al mio cuore! Amen Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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