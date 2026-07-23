Potenza 81enne truffata per 150mila euro | arrestato nordafricano

Un uomo di 21 anni originario del Nordafrica è stato arrestato dalla Polizia di Potenza con l’accusa di aver truffato un’81enne per circa 150.000 euro. La donna, residente in città, ha denunciato di essere stata vittima di una truffa aggravata. L’arresto è stato eseguito dopo indagini e accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Il giovane è stato portato in carcere.

La Polizia di Stato ha arrestato un 21enne originario del Nordafrica per truffa aggravata commessa ai danni di una signora potentina di 81 anni La vittima ha ricevuto una telefonata nella quale un uomo si è qualificato come “Direttore dell’Ufficio Postale” e le ha detto che per far ottenere un prestito alla figlia che avrebbe dovuto comprare un’auto, c’era bisogno di prendere in pegno gli oggetti di valore nella sua disponibilità e di depositarli in una cassetta di sicurezza. Per fare questo, il sedicente direttore avrebbe quindi inviato un suo dipendente per il ritiro dei beni. La signora, convinta di agire nel giusto dalle parole di quest’uomo, ha quindi raccolto tutti gli oggetti di valore nella sua disponibilità e 250 euro in banconote e li ha predisposti sul tavolo del soggiorno, pronti per essere consegnati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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