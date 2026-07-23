Posta elettronica delle scuole statali dal 1° settembre allineamento di indirizzi PEO e PEC Circolare
Dal 1° settembre, le scuole statali devono aggiornare gli indirizzi di posta elettronica, allineandoli con quelli registrati nell'anagrafe delle sedi principali per l’anno scolastico 202627. La circolare n. 4745 del 23 luglio 2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato questa procedura. L’obiettivo è uniformare gli indirizzi di posta elettronica delle istituzioni scolastiche.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la circolare n. 4745 del 23 luglio 2026, ha comunicato l’avvio della procedura di allineamento degli indirizzi di posta elettronica delle istituzioni scolastiche statali all’anagrafe delle sedi principali valide per l’anno scolastico 202627. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Si informano le famiglie interessate che nel periodo dal 15 luglio al 14 agosto prossimi è possibile provvedere all’iscrizione ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2026-2027: Servizio di trasporto scolastico, per gli alunni delle scuole primaria e secondaria facebook