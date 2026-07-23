Posta elettronica delle scuole statali dal 1° settembre allineamento di indirizzi PEO e PEC Circolare

Notizia in breve

Dal 1° settembre, le scuole statali devono aggiornare gli indirizzi di posta elettronica, allineandoli con quelli registrati nell'anagrafe delle sedi principali per l’anno scolastico 202627. La circolare n. 4745 del 23 luglio 2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato questa procedura. L’obiettivo è uniformare gli indirizzi di posta elettronica delle istituzioni scolastiche.