Premio di Eccellenza Duale 2026 candidature delle imprese entro l’11 settembre Le scuole promuovono la partecipazione
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che le candidature per il Premio di Eccellenza Duale 2026 devono essere presentate entro l’11 settembre. Le scuole sono invitate a incoraggiare le imprese partner a partecipare, promuovendo la candidatura. La selezione riguarda le aziende che collaborano con le istituzioni scolastiche nel settore dell’alternanza scuola-lavoro. La richiesta di adesione è rivolta alle scuole che collaborano con le imprese coinvolte nel progetto.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito invita le istituzioni scolastiche a promuovere la partecipazione delle imprese partner al Premio di Eccellenza Duale 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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