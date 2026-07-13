Premio di Eccellenza Duale 2026 candidature delle imprese entro l’11 settembre Le scuole promuovono la partecipazione

Notizia in breve

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che le candidature per il Premio di Eccellenza Duale 2026 devono essere presentate entro l’11 settembre. Le scuole sono invitate a incoraggiare le imprese partner a partecipare, promuovendo la candidatura. La selezione riguarda le aziende che collaborano con le istituzioni scolastiche nel settore dell’alternanza scuola-lavoro. La richiesta di adesione è rivolta alle scuole che collaborano con le imprese coinvolte nel progetto.