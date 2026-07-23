Anche quest'anno sono stati segnalati a Villasanta casi di infestazione da Popillia japonica, un coleottero asiatico. La presenza dell'insetto, già individuata nelle aree vicine al Parco di Monza, si è verificata in misura minore rispetto agli anni precedenti. Si consiglia di sorvegliare alberi e piante per eventuali segni di danno causati dal coleottero.

Anche quest’anno, in misura minore rispetto agli anni precedenti, si sono registrati a Villasanta casi di infestazione da Popillia japonica, un coleottero asiatico rilevato nelle aree confinanti con il Parco di Monza. La Popillia japonica è dannosa perché attacca oltre 300 specie di piante in due fasi distinte. Gli adulti scheletrizzano foglie, fiori e frutti, mentre le larve nel terreno divorano le radici di prati e colture. Le verifiche effettuate hanno rilevato attacchi concentrati prevalentemente su tigli, viti e piante ornamentali. Gli uffici tecnici e il personale addetto alla manutenzione del verde seguono il fenomeno nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo e manutenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Popillia japonica. Sorvegliati alberi e piante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bergamo invasa dalla Popillia Japonica, il coleottero giapponese che minaccia prati, alberi da frutto e giardiniBergamo è stata colpita dall'invasione della Popillia Japonica, un coleottero proveniente dal Giappone.

Trappole e lavaggi, via agli interventi di contenimento di Takahia japonica e Popillia japonicaL’amministrazione di Concorezzo ha avviato nuovi interventi per contenere la diffusione della Takahashia japonica e della Popillia japonica.

Si parla di: Popillia japonica. Sorvegliati alberi e piante.

Popillia japonica. Sorvegliati alberi e pianteAnche quest’anno, in misura minore rispetto agli anni precedenti, si sono registrati a Villasanta casi di infestazione da Popillia ... ilgiorno.it

Chivasso sotto attacco della Popillia japonica: l’insetto che divora il Canavese arriva in cittàIl Comune ordina divieti di sosta, restringimenti e stop ai pedoni in via Gerbido e via Fratelli Meliga per consentire i trattamenti contro il coleottero giapponese. L’intervento scatterà lunedì 13 lu ... giornalelavoce.it