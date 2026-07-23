Popillia japonica Sorvegliati alberi e piante

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anche quest'anno sono stati segnalati a Villasanta casi di infestazione da Popillia japonica, un coleottero asiatico. La presenza dell'insetto, già individuata nelle aree vicine al Parco di Monza, si è verificata in misura minore rispetto agli anni precedenti. Si consiglia di sorvegliare alberi e piante per eventuali segni di danno causati dal coleottero.

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Anche quest’anno, in misura minore rispetto agli anni precedenti, si sono registrati a Villasanta casi di infestazione da Popillia japonica, un coleottero asiatico rilevato nelle aree confinanti con il Parco di Monza. La Popillia japonica è dannosa perché attacca oltre 300 specie di piante in due fasi distinte. Gli adulti scheletrizzano foglie, fiori e frutti, mentre le larve nel terreno divorano le radici di prati e colture. Le verifiche effettuate hanno rilevato attacchi concentrati prevalentemente su tigli, viti e piante ornamentali. Gli uffici tecnici e il personale addetto alla manutenzione del verde seguono il fenomeno nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo e manutenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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