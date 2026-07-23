Nella notte tra domenica e lunedì, un furto è avvenuto in un negozio di telefonia a Ponte San Pietro. I ladri hanno rotto la vetrina centrale e sottratto smartphone per un valore stimato di circa 20.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Non sono stati riportati danni strutturali significativi all’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Bergamo – Spaccata nella notte tra domenica e lunedì al centro ‘Il telefonino di Ponte’ di via Roma, a Ponte San Pietro. I ladri, con ogni probabilità professionisti del mestiere, si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale riuscendo a forzare la serratura della porta blindata senza sollevare il minimo rumore e senza attirare l’attenzione dei residenti della zona. Una volta guadagnato l’accesso all’interno dei locali, i malviventi hanno agito con estrema calma e scrupolosità. Invece di spaccare gli arredi, hanno utilizzato le chiavi del negozio per aprire le vetrinette ed estrarre i cellular i. Non solo: hanno avuto persino la cura di rimettere ciascun dispositivo nella propria confezione original e, un dettaglio fondamentale per poter poi piazzare la refurtiva sul mercato nero con estrema facilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte San Pietro, spaccata al centro di telefonia: rubati smartphone per 20mila euro

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