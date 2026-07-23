Un tir si è ribaltato sull'autostrada, bloccando il traffico e causando code chilometriche. Il camion trasportava polli vivi, alcuni dei quali sono scappati dall’area di incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato le operazioni di recupero. Il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore, con rallentamenti e deviazioni lungo le strade vicine.

Un incidente stradale può trasformarsi in pochi istanti in una situazione fuori dall’ordinario, soprattutto quando a essere coinvolto è un mezzo pesante che trasporta animali vivi. In questi casi, oltre alla gestione dell’emergenza e ai soccorsi per le persone coinvolte, entrano in gioco ulteriori criticità legate alla sicurezza della circolazione, con interventi che possono richiedere diverse ore prima del ritorno alla normalità. È proprio quanto accaduto nelle scorse ore, quando un sinistro ha provocato non solo il ferimento dell’autista del camion, ma anche la dispersione del carico trasportato. Gli animali, una volta liberatisi, hanno iniziato a muoversi sulla sede stradale, rendendo particolarmente complesse le operazioni di ripristino e costringendo le autorità a bloccare il traffico fino alla completa messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Polli in autostrada”. Tir si ribalta in Italia, traffico in tilt: tutto bloccato

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Camion carico di polli si ribalta sullA7 fermiamo questa scia di sangue!

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