Polemiche d’estate Da Bologna al caso Delmastro
Le forze politiche si sono scagliate ancora una volta sulle vicende di Bologna, con accuse reciproche che alimentano le polemiche estive. La discussione riguarda le recenti contestazioni e le modalità con cui sono state gestite. La situazione resta tesa, senza segnali di de-escalation. La polemica si inserisce in un clima di confronto acceso tra le varie parti coinvolte. Un servizio di Augusto Cantelmi ha approfondito la questione, trasmettendo le diverse posizioni.
Su quanto accaduto a Bologna continuano a scontrarsi anche le forze politiche con accuse reciproche. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Polemiche destate. Da Bologna al caso Delmastro
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Un'altra estate di rincari per i lidi, conditi dalle solite polemiche legate alle concessioni. Come mai nessuno ha mai pensato all'alienazione? @CarloLottieri su La Provincia di Sondrio brunoleoni.it/la-rivoluzione… x.com
Un'altra estate di rincari per i lidi, conditi dalle solite polemiche legate alle concessioni. Come mai nessuno ha mai pensato all'alienazione? Carlo Lottieri su La Provincia di Sondrio https://www.brunoleoni.it/la-rivoluzione-dei-lidi-resta-solo-venderli/ facebook