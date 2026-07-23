Polemiche d’estate Da Bologna al caso Delmastro

Da tv2000.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze politiche si sono scagliate ancora una volta sulle vicende di Bologna, con accuse reciproche che alimentano le polemiche estive. La discussione riguarda le recenti contestazioni e le modalità con cui sono state gestite. La situazione resta tesa, senza segnali di de-escalation. La polemica si inserisce in un clima di confronto acceso tra le varie parti coinvolte. Un servizio di Augusto Cantelmi ha approfondito la questione, trasmettendo le diverse posizioni.

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Su quanto accaduto a Bologna continuano a scontrarsi anche le forze politiche con accuse reciproche. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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