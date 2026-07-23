Pokémon accende la notte del Da Vinci | concerto gratuito della Lis Rocket Band

Il 23 luglio, al Parco Commerciale Da Vinci, si terrà un concerto gratuito della Lis Rocket Band, una band ispirata al mondo Pokémon. L'evento si svolgerà di sera e prevede musica dal vivo con un repertorio dedicato ai cartoni animati. L'ingresso è libero e l'iniziativa mira a offrire un momento di intrattenimento per il pubblico presente nel centro commerciale.

Fiumicino, 23 luglio 2026 – Le atmosfere del mondo Pokémon incontrano la musica dal vivo al Parco Commerciale Da Vinci. Giovedì 23 luglio arriva la Lis Rocket Band, cartoon band pronta a trascinare il pubblico in una serata carica di energia e ricordi. La Lis Rocket Band arriva al Da Vinci. Il concerto rientra nella “Da Vinci & Sessantotto Village – Live Music Experience”, la rassegna dedicata agli spettacoli dal vivo. Un appuntamento pensato per chi è cresciuto con l’universo Pokémon e vuole riviverne le emozioni attraverso la musica. L’esibizione avrà inizio alle 20:30 nell’area eventi situata dietro gli store Arcaplanet e Terranova. L’ingresso è gratuito. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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