Poggioreale | maxisequestro di droga e telefonini nella struttura penitenziaria di Napoli

Nella struttura penitenziaria di Poggioreale, a Napoli, sono stati sequestrati circa 200 grammi di hashish e undici telefoni cellulari durante controlli della Polizia Penitenziaria. L'operazione ha coinvolto un blitz ad alto impatto, finalizzato al contrasto di illeciti all’interno del carcere. I controlli hanno portato al ritrovamento di sostanze stupefacenti e dispositivi di comunicazione elettronica, che sono stati sequestrati.

Controlli a Poggioreale: la Polizia Penitenziaria sequestra 200 grammi di hashish e undici telefoni cellulari all’interno del carcere napoletano. Un blitz ad alto impatto ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti e dispositivi elettronici di comunicazione all’interno del carcere di Poggioreale. Gli agenti della Polizia Penitenziaria sono riusciti a intercettare e porre sotto sequestro un ingente quantitativo di materiale illecito, tra cui ben 200 grammi di hashish e undici apparecchi telefonici — nello specifico otto dispositivi smartphone e tre microcellulari — destinati ai detenuti della struttura napoletana. Gli esiti dei controlli condotti nella casa circondariale di Poggioreale sono stati resi noti e diffusi dall’agenzia di stampa ANSA. 🔗 Leggi su 2anews.it

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