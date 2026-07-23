Entro la fine dell’anno, l’Italia dovrebbe aver speso 150 miliardi di euro sul Pnrr, secondo quanto dichiarato dal ministro degli Affari europei durante un question time in Senato. La spesa conferma elevati standard di qualità e il governo sta raggiungendo tutti gli obiettivi previsti. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di distribuzione delle risorse. Nessuna informazione è stata rilasciata sulle eventuali difficoltà incontrate nel processo.

La spesa sul Pnrr conferma gli alti standard di qualità e l’Italia, grazie all’impegno del governo, sta raggiungendo tutti gli obiettivi. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti, al question time in Senato. Con una parte dedicata alla digitalizzazione. Foti ha anche parlato degli investimenti che l’esecutivo sta portando a termine per i Giochi del Mediterraneo che si terranno in Puglia tra meno di un mese. La spesa certificata e gli obiettivi raggiunti. “Ad oggi – ha detto Foti- la spesa certificata è a 125 miliardi di euro, più 20 miliardi di euro che vanno contabilizzati come strumenti finanziari. È un avanzamento che... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pnrr al rush finale, Foti: “A fine anno raggiungeremo l’obiettivo della spesa di 150 miliardi di euro”

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