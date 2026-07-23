pistoia abetone la grande festa dei volontari

Il successo della Pistoia-Abetone è stato possibile grazie all'impegno dei volontari che, lungo tutto il percorso, hanno fornito assistenza e garantito la sicurezza degli atleti.

Pistoia, 23 luglio 2026 – Il grande successo della Pistoia-Abetone è il risultato di un'organizzazione ben collaudata, ma soprattutto dell'impegno dei volontari che, lungo tutto il percorso, hanno garantito assistenza e sicurezza agli atleti. Senza il loro lavoro, prezioso e silenzioso, sarebbe impossibile organizzare una gara in linea che conduce i podisti da Pistoia fino all'Abetone. Come da tradizione, il comitato organizzatore ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione con una serata conviviale a Le Piastre, un momento di festa dedicato a chi, con passione e spirito di servizio, ha reso possibile anche questa edizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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