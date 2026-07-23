Pio ne fa 5 Max ne prende 3
I campioni d’Italia hanno disputato la prima amichevole della preseason contro una squadra del sesto livello del calcio tedesco e hanno vinto. La partita si è conclusa con un risultato di 5-3, con Pio che ha segnato cinque gol e Max tre. La sfida si è svolta durante il periodo estivo, segnando l’inizio della preparazione pre-campionato per la squadra.
Calcio d’estate, tempo di amichevoli. Prima partita della preseason nerazzurra e prima vittoria: i campioni d’Italia sono scesi ieri in campo contro l’SV Aasen, formazione del Baden-Wurttemberg che milita nel campionato di sesto livello del calcio tedesco. Un primo test per testare la condizione dei nerazzurri dopo questi primi giorni nel ritiro in Germania: l’amichevole si è conclusa con il risultato di 16-0 per l’Inter. Il miglior marcatore della gara è stato Pio Esposito con cinque gol, a cui si aggiungono la tripletta di Luka Topalovic, le doppiette di Davide Frattesi, Andy Diouf e Jamal Iddrissou e le reti di Mattia Mosconi e Federico Dimarco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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