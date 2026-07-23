pio ne fa 5 max ne prende 3

Notizia in breve

I campioni d’Italia hanno disputato la prima amichevole della preseason contro una squadra del sesto livello del calcio tedesco e hanno vinto. La partita si è conclusa con un risultato di 5-3, con Pio che ha segnato cinque gol e Max tre. La sfida si è svolta durante il periodo estivo, segnando l’inizio della preparazione pre-campionato per la squadra.